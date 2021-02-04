Давид Пастрняк прокомментировал хет-трик в ворота «Филадельфии»

Форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (4:3 ОТ). Чешский нападающий набрал 4 (3+1) очка. Он играл в звене с Патрисом Бержероном и Брэдом Маршаном.

«Мы одержали отличную победу на характере, и это очень хорошее чувство. Думаю, мы заслуживали сегодня двух очков. Но в первую очередь я бы хотел поблагодарить своих партнёров по тройке. Наша «химия» по-прежнему работает.



Травма? Восстановление было слишком длинным, и такого со мной ещё никогда не было за карьеру. Мне очень не терпелось вернуться в игру. Пришлось долго ждать. Возможно, я не чувствовал достаточной уверенности. Но как только ступил на лёд, то почувствовал, что операция уже позади, что я смогу улучшить свою физическую форму и вообще буду чувствовать себя прекрасно», – цитирует Пастрняка пресс-служба НХЛ.