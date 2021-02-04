Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Давид Пастрняк прокомментировал хет-трик в ворота «Филадельфии»

Давид Пастрняк прокомментировал хет-трик в ворота «Филадельфии»
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (4:3 ОТ). Чешский нападающий набрал 4 (3+1) очка. Он играл в звене с Патрисом Бержероном и Брэдом Маршаном.

«Мы одержали отличную победу на характере, и это очень хорошее чувство. Думаю, мы заслуживали сегодня двух очков. Но в первую очередь я бы хотел поблагодарить своих партнёров по тройке. Наша «химия» по-прежнему работает.

Травма? Восстановление было слишком длинным, и такого со мной ещё никогда не было за карьеру. Мне очень не терпелось вернуться в игру. Пришлось долго ждать. Возможно, я не чувствовал достаточной уверенности. Но как только ступил на лёд, то почувствовал, что операция уже позади, что я смогу улучшить свою физическую форму и вообще буду чувствовать себя прекрасно», – цитирует Пастрняка пресс-служба НХЛ.

Кэссиди — о Пастрняке: вам необходимы такие парни, чтобы выигрывать хоккейные матчи
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021