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СКА — «Локомотив». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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СКА — «Локомотив»: стали известны составы команд

СКА — «Локомотив»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

СКА и ярославский «Локомотив» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Встреча состоится сегодня, 4 февраля, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

СКА:

Хелльберг (Самонов);
Галенюк — Бенгтссон, Марченко — Кемппайнен — Галимов;
Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Морозов — Бурдасов;
Кирсанов — Антипин, Тимкин — Кукштель — Кетов;
Хафизуллин, Грошев, Стрёмвалль — Цицюра — Подколзин.

«Локомотив»:

Паскуале (Коновалов);
Марченко — Рафиков, Петерссон — Ткачёв — Аверин;
Охтамаа — Осипов, Каюмов — Ландер — Пулккинен;
Черепанов — Баранцев, Коршков — Красковский — Беляев;
Малышев, Тютнев, Ильенко — Алексеев — Иванов.

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