СКА — «Локомотив»: стали известны составы команд

СКА и ярославский «Локомотив» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Встреча состоится сегодня, 4 февраля, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

СКА:

Хелльберг (Самонов);

Галенюк — Бенгтссон, Марченко — Кемппайнен — Галимов;

Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Морозов — Бурдасов;

Кирсанов — Антипин, Тимкин — Кукштель — Кетов;

Хафизуллин, Грошев, Стрёмвалль — Цицюра — Подколзин.

«Локомотив»:

Паскуале (Коновалов);

Марченко — Рафиков, Петерссон — Ткачёв — Аверин;

Охтамаа — Осипов, Каюмов — Ландер — Пулккинен;

Черепанов — Баранцев, Коршков — Красковский — Беляев;

Малышев, Тютнев, Ильенко — Алексеев — Иванов.