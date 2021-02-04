СКА — «Локомотив»: стали известны составы команд
СКА и ярославский «Локомотив» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Встреча состоится сегодня, 4 февраля, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
СКА:
Хелльберг (Самонов);
Галенюк — Бенгтссон, Марченко — Кемппайнен — Галимов;
Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Морозов — Бурдасов;
Кирсанов — Антипин, Тимкин — Кукштель — Кетов;
Хафизуллин, Грошев, Стрёмвалль — Цицюра — Подколзин.
«Локомотив»:
Паскуале (Коновалов);
Марченко — Рафиков, Петерссон — Ткачёв — Аверин;
Охтамаа — Осипов, Каюмов — Ландер — Пулккинен;
Черепанов — Баранцев, Коршков — Красковский — Беляев;
Малышев, Тютнев, Ильенко — Алексеев — Иванов.
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