Грабовский: хотел у Ковальчука попросить клюшку, но они сейчас на особом счету

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (1:3).
«Матч с «Авангардом» получился противоречивым? Каждый матч мы играем на жилах, выкладываемся на сто процентов. «Авангард» — команда топ-уровня, с большим ростером опытных игроков. С таким соперником непросто играть на выезде, многие факторы складываются в их пользу, подарков от них ждать не стоит. Где-то против нас сыграли грязно… Но этот матч может придать уверенности, мы продолжаем свой путь. Мы понимаем, что можем играть с любым соперником, и для любой команды наш стиль доставляет проблемы. Сейчас главное, восстановиться.
Встречались ли с Ильёй Ковальчуком? Мы не так хорошо знакомы лично, но часто играли друг против друга в НХЛ. У нас есть общий друг, который приехал к Илье в гости, с ним немного пообщались, была приятная встреча. Хотел у Ильи попросить клюшку, но, возможно, после недавней истории они на особом счету», — приводит слова Грабовского пресс-служба минчан.
- 4 февраля 2021
-
20:10
-
19:38
-
18:58
-
18:43
-
18:34
-
18:08
-
17:55
-
17:34
-
17:19
-
16:43
-
16:22
-
15:31
-
15:05
-
14:50
-
14:41
-
14:30
-
14:16
-
13:55
-
13:08
-
12:50
-
12:18
-
11:48
-
11:15
-
10:46
-
10:26
-
10:05
-
09:46
-
09:30
-
09:16
-
09:00
-
08:26
-
08:15
-
08:08
-
08:00
-
06:47