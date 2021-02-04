Грабовский: хотел у Ковальчука попросить клюшку, но они сейчас на особом счету

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (1:3).

«Матч с «Авангардом» получился противоречивым? Каждый матч мы играем на жилах, выкладываемся на сто процентов. «Авангард» — команда топ-уровня, с большим ростером опытных игроков. С таким соперником непросто играть на выезде, многие факторы складываются в их пользу, подарков от них ждать не стоит. Где-то против нас сыграли грязно… Но этот матч может придать уверенности, мы продолжаем свой путь. Мы понимаем, что можем играть с любым соперником, и для любой команды наш стиль доставляет проблемы. Сейчас главное, восстановиться.

Встречались ли с Ильёй Ковальчуком? Мы не так хорошо знакомы лично, но часто играли друг против друга в НХЛ. У нас есть общий друг, который приехал к Илье в гости, с ним немного пообщались, была приятная встреча. Хотел у Ильи попросить клюшку, но, возможно, после недавней истории они на особом счету», — приводит слова Грабовского пресс-служба минчан.