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Скабелка: самоотдачей «Локомотива» удовлетворён, результатом игры со СКА — не очень

Скабелка: самоотдачей «Локомотива» удовлетворён, результатом игры со СКА — не очень
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:3 ОТ).

«Хороший матч, мне понравилось и качество игры с обеих сторон. Достаточно интересная игра, хотя не так много голов и моментов. Есть хорошие моменты, есть те, которые нам надо убирать в преддверии плей-офф. Это удаления, позиционные индивидуальные ошибки. Самоотдачей удовлетворён, результатом — не совсем. Есть время отдохнуть, после чего будет достаточно много времени на подготовку к решающим матчам», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 7 февраля дома встретится с финским «Йокеритом», а «Локомотив» 16 февраля в Череповце — с местной «Северсталью».

«Локомотив» потерпел третье поражение кряду, уступив СКА в овертайме
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