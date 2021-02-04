Скабелка: самоотдачей «Локомотива» удовлетворён, результатом игры со СКА — не очень

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:3 ОТ).
«Хороший матч, мне понравилось и качество игры с обеих сторон. Достаточно интересная игра, хотя не так много голов и моментов. Есть хорошие моменты, есть те, которые нам надо убирать в преддверии плей-офф. Это удаления, позиционные индивидуальные ошибки. Самоотдачей удовлетворён, результатом — не совсем. Есть время отдохнуть, после чего будет достаточно много времени на подготовку к решающим матчам», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 7 февраля дома встретится с финским «Йокеритом», а «Локомотив» 16 февраля в Череповце — с местной «Северсталью».
- 4 февраля 2021
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