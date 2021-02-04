Столяров: вытащить игру с «Салаватом Юлаевым» с 0:3 дорогого стоит

Нападающий рижского «Динамо» Геннадий Столяров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (4:5 Б).
«Если убрать первый период, считаю, что для нас получился неплохой матч. Вытащить игру с Уфой с 0:3 дорогого стоит. Опять одни и те же проблемы у нас — проспали первый период. Сопернику нужно отдать должное: ребята очень прилично двигаются, с начала побежали и задавили нас, только потом удалось вернуться в игру, чуть-чуть не хватило в конце.
То, что проспали первый период, идёт от прошлой игры с ЦСКА? Скорее всего. У нас был тяжёлый перелёт. В день игры получилась небольшая заминка с тестами на коронавирус. Вылетели в день игры с ЦСКА, приехали, можно сказать, сразу на матч. В этот же день полетели в Уфу. Плюс некоторые ребята у нас пошли сдавать тесты на допинг, из-за этого задержались. Прилетели в 6 утра по местному времени — это немножко наложилось. Поэтому первый период сегодня разгонялись, затем, слава Богу, пришли в себя и два периода отыграли неплохо», — приводит слова Столярова пресс-служба КХЛ.
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