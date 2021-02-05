Тим Штюцле повторил достижение Александра Дэйгла и Алексея Яшина 28-летней давности

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» на выезде победил «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Тома Шабо, Тим Штюцле и Джош Браун. 19-летний Штюцле продлил голевую серию до трёх матчей. Немецкий нападающим стал третьим игроком в истории «Оттавы» с подобным достижением среди хоккеистов, не достигших 20-летия. Штюцле повторил достижение Александра Дэйгла и Алексея Яшина 28-летней давности. Канадец и россиянин выдали подобные серии в сезоне-1993/1994.

В следующем матче 6 февраля команды встретятся вновь, на этот раз в Оттаве, затем 9 и 10 февраля «Сенаторз» примут «Эдмонтон Ойлерз», а «Монреаль» дома 11 февраля сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».