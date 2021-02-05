Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Тим Штюцле повторил достижение Александра Дэйгла и Алексея Яшина 28-летней давности

Тим Штюцле повторил достижение Александра Дэйгла и Алексея Яшина 28-летней давности
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» на выезде победил «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Тома Шабо, Тим Штюцле и Джош Браун. 19-летний Штюцле продлил голевую серию до трёх матчей. Немецкий нападающим стал третьим игроком в истории «Оттавы» с подобным достижением среди хоккеистов, не достигших 20-летия. Штюцле повторил достижение Александра Дэйгла и Алексея Яшина 28-летней давности. Канадец и россиянин выдали подобные серии в сезоне-1993/1994.

В следующем матче 6 февраля команды встретятся вновь, на этот раз в Оттаве, затем 9 и 10 февраля «Сенаторз» примут «Эдмонтон Ойлерз», а «Монреаль» дома 11 февраля сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».

Голкипер «Торонто» — о голе Штюцле: какой талант! Просто хотел пожать ему руку
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021