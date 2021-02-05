НХЛ перенесла два матча «Аризоны» с «Сент-Луисом» с 30 марта и 1 апреля на 6 и 9 февраля

Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила о переносе матчей между клубами «Аризона Койотс» и «Сент-Луис Блюз».



Команды сыграют 6 и 9 февраля. Изначально планировалось, что «Аризона» и «Сент-Луис» встретятся 30 марта и 1 апреля.



Напомним, «Аризона» должна была провести матчи с «Миннесотой Уайлд» 6 и 7 февраля, а также сыграть с «Колорадо Эвеланш» 10 и 12 февраля. «Сент-Луис» в свою очередь должен был встретиться с «Эвеланш» 6 и 7 февраля, а на 10 февраля был запланирован матч с «дикарями».



Ранее «Миннесота» объявила о внесении сразу нескольких хоккеистов в список отстранённых от матчей по протоколу COVID-19. Игроки «Колорадо» также попали в этот список, поэтому НХЛ перенесла встречи команд.

«Миннесота» внесла 5 игроков в протокол COVID-19. Ближайшие 4 игры клуба перенесены