Михайлис: у Дица сказалась усталость, но это «Сибирь» вынуждала нас ошибаться

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал победный матч в Новосибирске с «Сибирью» (3:2).



«Хорошая, равная встреча. Знали, что соперник пойдёт ва-банк, будет много атаковать. Мы пропустили голы, но за счёт характера и воли смогли победить, играли до конца. Говорили друг другу, что моменты обязательно будут — нужно было их реализовать.



Блэкер поймал удачу? Он опытный защитник-разрушитель, выигрывает практически всю борьбу. У него были хорошие моменты, он забил нужный гол. Подключился, забил, а мастерства ему хватает.



Во время тайм-аута сказали убрать нервяк, а так играли нормально. Когда Даррен Диц был на площадке, то «Сибирь» дважды забивала? Может быть, сказалась усталость. Но это соперник вынуждает нас ошибаться», — передаёт слова Михайлиса корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

«Барыс» отыгрался с 0:2 в матче с «Сибирью» и прервал серию из трёх поражений