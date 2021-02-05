Квартальнов: «Ак Барс» пропустил шайбу, которую можно было принять на себя

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал итоги матча с «Металлургом» (0:3).
«Ноль голов, здесь тяжело что-то говорить. Думаю, матч был неплохой, но не дотерпели мы. Соперник дотерпел, забили такую шайбу, которую при броске можно было принять на себя. Где-то мы допустили проброс… Из таких мелочей складываются подобные поражения. Опять же, было большинство, его было много, оно разочаровало. Может быть, в прошлых матчах его было очень мало, но надо нам здесь поработать. А так — не дотерпели и проиграли.
Мы решили чередовать вратарей через встречу. Был план, и Рейдеборн сегодня играл хорошо. Первый гол чуть-чуть перевернул некоторые вещи. А так — Адам и должен был сегодня играть.
Планировали ли мы выпускать Амира Мифтахова? Нет, не планировали.
Итоги выездной серии? Хорошая была серия. Понимали, что где-то нет энергии. Накопилось всего по чуть-чуть. А осадок от последней встречи — не забили. Ещё раз скажу, что мы не забили в большинстве, хотя у нас есть игроки, которые должны это решать. В целом выезд был хорошим», — приводит слова Квартальнова пресс-служба казанцев.
- 5 февраля 2021
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