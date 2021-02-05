«Йокерит» прервал серию из двух поражений, обыграв «Куньлунь»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» обыграл «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

На 8-й минуте матча Итан Верек вывел китайскую команду вперёд. На 32-й минуте Маркус Хянникяйнен с передачи Давида Скленички сравнял счёт. На 56-й минуте Брайан О'Нилл, реализовав численное большинство, вывел финский клуб вперёд. Очко за результативную передачу получил голкипер «джокеров» Самуэль Юкури.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» встретится в Подольске с местным «Витязем», а «Йокерит» в Санкт-Петербурге — со СКА. Обе встречи состоятся 7 февраля.