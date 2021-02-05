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«Йокерит» прервал серию из двух поражений, обыграв «Куньлунь»

«Йокерит» прервал серию из двух поражений, обыграв «Куньлунь»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» обыграл «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

На 8-й минуте матча Итан Верек вывел китайскую команду вперёд. На 32-й минуте Маркус Хянникяйнен с передачи Давида Скленички сравнял счёт. На 56-й минуте Брайан О'Нилл, реализовав численное большинство, вывел финский клуб вперёд. Очко за результативную передачу получил голкипер «джокеров» Самуэль Юкури.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2021, пятница. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 2
Йокерит
Хельсинки
1:0 Верек (Коллинз, Шинкарук) – 07:50' (5x5)   1:1 Хянникяйнен (Скленичка) – 31:53' (5x5)   1:2 О'Нилл (Юкури, Грант) – 55:56' (5x4)

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» встретится в Подольске с местным «Витязем», а «Йокерит» в Санкт-Петербурге — со СКА. Обе встречи состоятся 7 февраля.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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