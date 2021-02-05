«Йокерит» прервал серию из двух поражений, обыграв «Куньлунь»
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» обыграл «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.
На 8-й минуте матча Итан Верек вывел китайскую команду вперёд. На 32-й минуте Маркус Хянникяйнен с передачи Давида Скленички сравнял счёт. На 56-й минуте Брайан О'Нилл, реализовав численное большинство, вывел финский клуб вперёд. Очко за результативную передачу получил голкипер «джокеров» Самуэль Юкури.
КХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2021, пятница. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 2
Йокерит
Хельсинки
1:0 Верек (Коллинз, Шинкарук) – 07:50' (5x5) 1:1 Хянникяйнен (Скленичка) – 31:53' (5x5) 1:2 О'Нилл (Юкури, Грант) – 55:56' (5x4)
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» встретится в Подольске с местным «Витязем», а «Йокерит» в Санкт-Петербурге — со СКА. Обе встречи состоятся 7 февраля.
Рекомендуем вам
- 5 февраля 2021
-
21:11
-
21:06
-
20:58
-
20:52
-
20:35
-
20:23
-
19:50
-
19:37
-
19:21
-
19:20
-
18:35
-
18:27
-
18:24
-
18:02
-
17:58
-
17:43
-
17:37
-
16:55
-
16:30
-
15:45
-
15:10
-
14:42
-
14:15
-
13:45
-
13:08
-
12:54
-
12:26
-
12:00
-
11:37
-
11:11
-
11:03
-
10:45
-
10:17
-
10:00
-
09:36
Партнерский контент
Рекомендуем вам