Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Вегас» уверенно победил «Лос-Анджелес», забросив пять шайб

«Вегас» уверенно победил «Лос-Анджелес», забросив пять шайб
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» обыграл «Лос-Анджелес Кингз». Встреча проходила на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась со счётом 5:2 (3:0, 2:0, 0:2) в пользу подопечных Питера Дебура.

По три очка в составе победителей набрали Николас Хаг (1+2), Вильям Карлссон (1+2) и Макс Пасиоретти (0+3). Голкипер хозяев Марк-Андре Флёри отразил 27 бросков из 29.

Шайбы в составе «Лос-Анджелеса» забросили Остин Вагнер и Дастин Браун. Голкипер гостей Кэлвин Питерсен совершил 26 сейвов. В начале второго периода Питерсен сменил в воротах Джонатана Куика, пропустившего 4 шайбы.

Завтра, 7 февраля, «Вегас Голден Найтс» и «Лос-Анджелес Кингз» снова встретятся в Парадайсе. Начало встречи — в 23:00 мск.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 февраля 2021, суббота. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Хаг (Пасиоретти, Стоун) – 00:50' (5x5)   2:0 Стоун (Пасиоретти, Теодор) – 09:32' (5x5)   3:0 Маршессо (Карлссон, Хаг) – 10:40' (5x5)   4:0 Карлссон (Маршессо, Хаг) – 21:35' (5x5)   5:0 Гласс (Карлссон, Пасиоретти) – 27:03' (5x4)   5:1 Вагнер (Браун) – 47:46' (5x5)   5:2 Браун (Копитар, Мяяття, Кемпе) – 53:33' (5x4)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021