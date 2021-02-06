«Вегас» уверенно победил «Лос-Анджелес», забросив пять шайб
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» обыграл «Лос-Анджелес Кингз». Встреча проходила на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась со счётом 5:2 (3:0, 2:0, 0:2) в пользу подопечных Питера Дебура.
По три очка в составе победителей набрали Николас Хаг (1+2), Вильям Карлссон (1+2) и Макс Пасиоретти (0+3). Голкипер хозяев Марк-Андре Флёри отразил 27 бросков из 29.
Шайбы в составе «Лос-Анджелеса» забросили Остин Вагнер и Дастин Браун. Голкипер гостей Кэлвин Питерсен совершил 26 сейвов. В начале второго периода Питерсен сменил в воротах Джонатана Куика, пропустившего 4 шайбы.
Завтра, 7 февраля, «Вегас Голден Найтс» и «Лос-Анджелес Кингз» снова встретятся в Парадайсе. Начало встречи — в 23:00 мск.
НХЛ - регулярный чемпионат
06 февраля 2021, суббота. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Хаг (Пасиоретти, Стоун) – 00:50' (5x5) 2:0 Стоун (Пасиоретти, Теодор) – 09:32' (5x5) 3:0 Маршессо (Карлссон, Хаг) – 10:40' (5x5) 4:0 Карлссон (Маршессо, Хаг) – 21:35' (5x5) 5:0 Гласс (Карлссон, Пасиоретти) – 27:03' (5x4) 5:1 Вагнер (Браун) – 47:46' (5x5) 5:2 Браун (Копитар, Мяяття, Кемпе) – 53:33' (5x4)
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