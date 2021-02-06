«Вегас» уверенно победил «Лос-Анджелес», забросив пять шайб

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» обыграл «Лос-Анджелес Кингз». Встреча проходила на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась со счётом 5:2 (3:0, 2:0, 0:2) в пользу подопечных Питера Дебура.

По три очка в составе победителей набрали Николас Хаг (1+2), Вильям Карлссон (1+2) и Макс Пасиоретти (0+3). Голкипер хозяев Марк-Андре Флёри отразил 27 бросков из 29.

Шайбы в составе «Лос-Анджелеса» забросили Остин Вагнер и Дастин Браун. Голкипер гостей Кэлвин Питерсен совершил 26 сейвов. В начале второго периода Питерсен сменил в воротах Джонатана Куика, пропустившего 4 шайбы.

Завтра, 7 февраля, «Вегас Голден Найтс» и «Лос-Анджелес Кингз» снова встретятся в Парадайсе. Начало встречи — в 23:00 мск.