Ялонен — о неприезде в сборную Финляндии игроков «Салавата»: каждый сам принимает решение
Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал отказ хоккеистов «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнена, Маркуса Гранлунда и Сакари Маннинена приезжать в сборную для участия в третьем этапа Евротура, который пройдёт в Мальмё с 11 по 14 февраля.
«Связался с несколькими игроками из КХЛ, которые сейчас не задействованы. Там плей-офф начинается через пару недель после нашего турнира, и они хотели сосредоточиться на этом. Это вполне понятно и приемлемо. Каждый игрок сам принимает решение об игре в сборной, и зачастую это вопрос времени.
Мы полностью понимаем причину такого решения. Есть сильное ощущение, что они действительно могут побороться за Кубок Гагарина в этом году», — приводит слова Ялонена Iltalehti.
Сборная Финляндии объявила состав на Шведские игры. В заявке — 7 игроков из КХЛ
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