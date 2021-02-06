Ялонен — о неприезде в сборную Финляндии игроков «Салавата»: каждый сам принимает решение

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал отказ хоккеистов «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнена, Маркуса Гранлунда и Сакари Маннинена приезжать в сборную для участия в третьем этапа Евротура, который пройдёт в Мальмё с 11 по 14 февраля.

«Связался с несколькими игроками из КХЛ, которые сейчас не задействованы. Там плей-офф начинается через пару недель после нашего турнира, и они хотели сосредоточиться на этом. Это вполне понятно и приемлемо. Каждый игрок сам принимает решение об игре в сборной, и зачастую это вопрос времени.

Мы полностью понимаем причину такого решения. Есть сильное ощущение, что они действительно могут побороться за Кубок Гагарина в этом году», — приводит слова Ялонена Iltalehti.