Канарейкин: Кадейкин играет на своих сильных сторонах, за таких игроков нужно цепляться

Чемпион СССР-1976 в составе «Спартака» Фёдор Канарейкин поделился впечатлениями о выступлениях «Салавата Юлаева» в регулярном чемпионате КХЛ.
«У «Салавата» и «Авангарда» впереди встреча. Но у омичей сейчас будут более интересные матчи в плане набора очков, так как «Нефтехимик» и Рига уже потеряли шансы на плей-офф. Думаю, омичи будут держаться за вторую строчку. А верхняя четвёрка на Востоке уже определилась. Удивляет ли стабильность «Салавата»? В каком плане стабильность? Да, они лучше идут в регулярке, но большого прорыва у них нет. По тому составу, бюджету и задачам, которые есть у уфимцев, им нельзя быть ниже четвёртого места. Так что я не вижу у них какого-то абсолютного прорыва. Впрочем, давайте наберёмся терпения и дождёмся решающих игр, которые покажут, что такое «Салават» этого года.
Можно ли сравнить финское звено с тройкой Мозякин — Зарипов — Коварж? Это однозначно сильнейшая тройка в регулярке, которая выглядит очень интересно. Эти ребята сильны индивидуально и физически. Но они другие. Мозякин и Зарипов — игроки потоньше, у них другой хоккей. Они — приверженцы контактного хоккея и нашей школы. Хотя финны тоже хорошо чувствуют друг друга. Каждый вправе выбирать, какая линия лучше для него. Я же считаю, что Зарипов и Мозякин — очень большие мастера.
Нужно отметить, что помимо финнов один из лучших сезонов в карьере проводит Кадейкин. Он нашёл своё место в ударной спецбригаде большинства, набрал 30 очков за сезон. Александр комфортно чувствует себя на пятаке, он правильно там располагается и доставляет много неприятностей противнику. И финны это чувствуют. К тому же игра на вбрасываниях — очень важный компонент для центрфорварда. Давно всем понятно, тот, кто выиграл вбрасывание, контролирует шайбу, тем более когда идёт игра в неравных составах или последние минуты матча. За таких игроков, как Кадейкин, надо цепляться. Он играет на своих сильных сторонах, и это большое подспорье для игрока», — сказал Канарейкин в интервью «Чемпионату»
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