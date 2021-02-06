Степан вернул себе любимый номер в «Оттаве» после неудачного старта регулярного чемпионата
Нападающий «Оттавы Сенаторз» Дерек Степан принял решение вернуть прежний игровой номер, сообщается на сайте BarDown.
Американский форвард перешёл в «Оттаву Сенаторз» в декабре 2020 года. На протяжении всей в карьеры в НХЛ, будучи игроком «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Аризоны Койотс», игрок выступал под привычным 21-м номером. В «Оттаве» форвард оставил 21-й номер Логану Брауну и стал выступать в форме с 15-м номером, который на тот момент был свободен.
Однако после 10 матчей на старте нынешнего сезона НХЛ, в которых Степан набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-7», он вновь будет играть под 21-м номером. В свою очередь Брауну, который в этом сезоне за «Оттаву» ещё не играл, достался номер 27.
«Оттава» выменяла у «Аризоны» форварда Дерека Степана
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