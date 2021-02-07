«Аризона» обыграла» «Сент-Луис», Барбашёв и Любушкин — без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей дублем отличился Джейкоб Чикран и ещё один гол забил Клейтон Келлер и. Единственную шайбу за «Сент-Луис» забросил Роберт Томас. Российский нападающий хозяев Иван Барбашёв провёл на площадке 12 минут и 7 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». Защитник «Аризоны» Илья Любушкин получил 12 минут и 13 секунд игрового времени и завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.