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«Аризона» обыграла» «Сент-Луис», Барбашёв и Любушкин — без очков

«Аризона» обыграла» «Сент-Луис», Барбашёв и Любушкин — без очков
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей дублем отличился Джейкоб Чикран и ещё один гол забил Клейтон Келлер и. Единственную шайбу за «Сент-Луис» забросил Роберт Томас. Российский нападающий хозяев Иван Барбашёв провёл на площадке 12 минут и 7 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». Защитник «Аризоны» Илья Любушкин получил 12 минут и 13 секунд игрового времени и завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 февраля 2021, суббота. 23:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 3
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Чикран (Келлер, Гарланд) – 02:50' (5x5)   1:1 Томас (Парэйко, Крюг) – 04:05' (5x5)   1:2 Келлер (Кессел, Истерли) – 30:44' (5x4)   1:3 Чикран (Гарланд) – 59:34' (en)
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