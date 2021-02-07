Малкин забил гол в ворота Варламова и сравнял счёт в матче «Айлендерс» — «Питтсбург»

В Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Питтсбург Пингвинз».
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:2. Второй гол за «Питтсбург» забил российский нападающий Евгений Малкин, поразив ворота соотечественника, голкипера «Айлендерс» Семёна Варламова. Это второй гол Малкина в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 4 результативные передачи.
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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
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