Гол Малкина не помог «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс». У Варламова 28 сейвов
В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Питтсбург Пингвинз», победу в которой одержали хозяева льда со счётом 4:3.
В составе победителей дублем отметился Джордан Эберле, ещё по шайбе у Кэла Клаттербака и Андерса Ли. У «Питтсбурга» отличились Пьер-Оливье Жозеф, Евгений Малкин и Джейк Гюнцель.
Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 28 бросков из 31.
Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 18 минут 29 секунд и отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 2-й в текущем сезоне. Показатель полезности – «+1».
«Нью-Йорк» прервал свою 5-матчевую серию поражений, а «Питтсбург» потерпел 4 поражения в последних 5 играх.
НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Эберле (Дэл Колл, Добсон) – 10:22' (5x5) 1:1 Жозеф (Гюнцель, Летанг) – 13:43' (5x5) 2:1 Эберле (Нельсон, Дэл Колл) – 15:45' (5x4) 2:2 Малкин (Капанен) – 39:44' (5x5) 2:3 Гюнцель (Кросби, Раст) – 43:19' (5x5) 3:3 Клаттербак (Сизикас, Мартин) – 48:23' (5x5) 4:3 Ли (Пулок, Барзал) – 57:16' (5x4)
Рекомендуем вам
- 7 февраля 2021
-
05:42
-
05:26
-
04:41
-
01:32
- 6 февраля 2021
-
23:37
-
23:15
-
23:00
-
22:41
-
22:14
-
21:55
-
21:05
-
20:55
-
20:35
-
20:18
-
20:15
-
19:34
-
19:15
-
18:50
-
18:10
-
17:45
-
17:20
-
17:00
-
16:49
-
16:35
-
16:18
-
15:32
-
14:45
-
14:00
-
13:50
-
13:28
-
12:53
-
12:40
-
11:58
-
11:32
-
10:45
Партнерский контент
Рекомендуем вам