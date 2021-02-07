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Гол Малкина не помог «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс». У Варламова 28 сейвов

Гол Малкина не помог «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс». У Варламова 28 сейвов
Хоккей / НХЛ 0

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Питтсбург Пингвинз», победу в которой одержали хозяева льда со счётом 4:3.

В составе победителей дублем отметился Джордан Эберле, ещё по шайбе у Кэла Клаттербака и Андерса Ли. У «Питтсбурга» отличились Пьер-Оливье Жозеф, Евгений Малкин и Джейк Гюнцель.

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 28 бросков из 31.

Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 18 минут 29 секунд и отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 2-й в текущем сезоне. Показатель полезности – «+1».

«Нью-Йорк» прервал свою 5-матчевую серию поражений, а «Питтсбург» потерпел 4 поражения в последних 5 играх.

Турнирная таблица НХЛ.
НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Эберле (Дэл Колл, Добсон) – 10:22' (5x5)   1:1 Жозеф (Гюнцель, Летанг) – 13:43' (5x5)   2:1 Эберле (Нельсон, Дэл Колл) – 15:45' (5x4)   2:2 Малкин (Капанен) – 39:44' (5x5)   2:3 Гюнцель (Кросби, Раст) – 43:19' (5x5)   3:3 Клаттербак (Сизикас, Мартин) – 48:23' (5x5)   4:3 Ли (Пулок, Барзал) – 57:16' (5x4)
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