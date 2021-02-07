Гол Малкина не помог «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс». У Варламова 28 сейвов

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Питтсбург Пингвинз», победу в которой одержали хозяева льда со счётом 4:3.

В составе победителей дублем отметился Джордан Эберле, ещё по шайбе у Кэла Клаттербака и Андерса Ли. У «Питтсбурга» отличились Пьер-Оливье Жозеф, Евгений Малкин и Джейк Гюнцель.

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 28 бросков из 31.

Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 18 минут 29 секунд и отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 2-й в текущем сезоне. Показатель полезности – «+1».

«Нью-Йорк» прервал свою 5-матчевую серию поражений, а «Питтсбург» потерпел 4 поражения в последних 5 играх.