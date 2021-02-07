Барри Тротц вышел на третье место в НХЛ по выигранным матчам
В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Питтсбург Пингвинз», победу в которой одержали хозяева льда со счётом 4:3.
Главный тренер «островитян» Барри Тротц одержал 849-ю победу в лиге и вышел на третье место в истории, сравнявшись с Кеном Хичкоком. Вторую позицию в списке занимает Джоэль Кенневилль («Флорида Пантерз») – 931 выигранный матч. Рекордсмен – Скотти Боумэн (1244 победы)
В составе победителей дублем отметился Джордан Эберле, ещё по шайбе у Кэла Клаттербака и Андерса Ли. У «Питтсбурга» отличились Пьер-Оливье Жозеф, Евгений Малкин и Джейк Гюнцель. Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 28 бросков из 31.
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