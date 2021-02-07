Бриндамор — о травме Мразека: с самого начала понимали, что это надолго. Большая потеря

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал информацию о перенесённой операции основным голкипером команды Петром Мразеком. Он перенёс операцию на большом пальце правой руки.

«Это один из тех случаев, когда нужно просто ждать, пока у него палец заживёт и мы снова увидим его в деле. С самого начала понимали, что это надолго. Это большая потеря, особенно в этом году, когда требуется поддержка обоих вратарей», — цитирует Бриндамора пресс-служба НХЛ.

Чешский вратарь повредил руку в столкновении с одноклубником Максом Маккормиком, который быстро катился назад, чтобы защитить ворота, и не смог затормозить перед голкипером. Мразека сразу заменил Джеймс Раймер. Обследование выявило у него серьёзную травму.