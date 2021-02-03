Голкипер «Каролины» Мразек, лидирующий в НХЛ по надёжности, перенёс операцию

Президент и генеральный менеджер команды Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» Дон Уодделл объявил, что вратарь Петр Мразек перенёс операцию на большом пальце правой руки, сообщается на официальном сайте клуба.



Отмечается, что график его восстановления будет определён в ближайшие дни.



2 февраля стало известно, что голкипер «Каролины Харрикейнз» Петр Мразек выбыл из строя на долгий срок из-за травмы верхней части тела, полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз».



Чешский вратарь повредил руку в столкновении с одноклубником Максом Маккормиком, который быстро катился назад, чтобы защитить ворота, и не смог затормозить перед голкипером. Мразека сразу заменил Джеймс Раймер. Обследование выявило у него серьёзную травму.



На данный момент Мразек является лидером НХЛ по голам, пропущенным в среднем за матч (0,99), и проценту отражённых бросков (95,5%).

Голкипер «Каролины» Мразек, лидирующий в НХЛ по надёжности, надолго выбыл из-за травмы