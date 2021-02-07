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Сын Сергея Мозякина включён в заявку «Магнитки» на матч с «Барысом»

Сын Сергея Мозякина включён в заявку «Магнитки» на матч с «Барысом»
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» определился с составом на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом», который состоится 7 февраля. Начало — в 15:00 мск.

Тренерский штаб «Магнитки» включил в заявку на матч нападающего Андрея Мозякина. Отец и сын Мозякины впервые могут вместе сыграть за «Металлург» в матче КХЛ.

Кошечкин (Олкинуора)
Яковлев – Минулин, Чибисов – Прохоркин – Плотников,
Дронов – Пашнин, Бек – Расмуссен – Голдобин,
Хлыстов – Мартынов, С. Мозякин – Нестрашил – Карпов,
Николаев, Кошелев – Швырёв – Кулёмин, А. Мозякин.

В нынешнем сезоне Мозякин-младший принял участие в 39 матчах регулярного чемпионата МХЛ, в которых забросил четыре шайбы и сделал 12 результативных передач.

Сын Мозякина забил дебютный гол в МХЛ в 60-м матче
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