Сын Сергея Мозякина включён в заявку «Магнитки» на матч с «Барысом»
Магнитогорский «Металлург» определился с составом на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом», который состоится 7 февраля. Начало — в 15:00 мск.
Тренерский штаб «Магнитки» включил в заявку на матч нападающего Андрея Мозякина. Отец и сын Мозякины впервые могут вместе сыграть за «Металлург» в матче КХЛ.
Кошечкин (Олкинуора)
Яковлев – Минулин, Чибисов – Прохоркин – Плотников,
Дронов – Пашнин, Бек – Расмуссен – Голдобин,
Хлыстов – Мартынов, С. Мозякин – Нестрашил – Карпов,
Николаев, Кошелев – Швырёв – Кулёмин, А. Мозякин.
В нынешнем сезоне Мозякин-младший принял участие в 39 матчах регулярного чемпионата МХЛ, в которых забросил четыре шайбы и сделал 12 результативных передач.
Сын Мозякина забил дебютный гол в МХЛ в 60-м матче
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