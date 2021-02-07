«Металлург» одержал 10-ю победу кряду, переиграв «Барыс»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл казахстанский «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Автором победной шайбы стал Николай Кулёмин. Дубль в составе «Металлурга» на счету Сергея Плотникова, два очка набрал Николай Прохоркин (0+2). Голкипер хозяев Василий Кошечкин отразил 36 бросков. Дважды у «Барыса» отличился Фил Вароне.

Это 10-я кряду победа магнитогорского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 14 февраля дома встретится с финским «Йокеритом», а «Барыс» 16 февраля в Нур-Султане — с омским «Авангардом».