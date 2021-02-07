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«Металлург» одержал 10-ю победу кряду, переиграв «Барыс»

«Металлург» одержал 10-ю победу кряду, переиграв «Барыс»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл казахстанский «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Автором победной шайбы стал Николай Кулёмин. Дубль в составе «Металлурга» на счету Сергея Плотникова, два очка набрал Николай Прохоркин (0+2). Голкипер хозяев Василий Кошечкин отразил 36 бросков. Дважды у «Барыса» отличился Фил Вароне.

Это 10-я кряду победа магнитогорского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 14 февраля дома встретится с финским «Йокеритом», а «Барыс» 16 февраля в Нур-Султане — с омским «Авангардом».

КХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2021, воскресенье. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Барыс
Нур-Султан
1:0 Плотников (Прохоркин) – 20:16' (5x5)   1:1 Вароне (Панюков, Виделль) – 22:17' (5x4)   1:2 Вароне (Панюков, Виделль) – 38:04' (5x5)   2:2 Плотников (Мозякин, Прохоркин) – 46:10' (5x5)   3:2 Кулёмин (Пашнин, Расмуссен) – 49:17' (5x5)
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