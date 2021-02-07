ЦСКА в серии буллитов одолел «Трактор»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске и завершилась со счётом 3:2 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.
Решающий буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал Андрей Локтионов. По два очка в составе победителей набрали Иван Телегин (1+1) и Андрей Светлаков (1+1). Голкипер «армейцев» Александр Шарыченков отразил 2 броска.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.
Это четвёртая кряду победа столичного клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» дома встретится с магнитогорским «Металлургом», а ЦСКА в Москве — с подольским «Витязем». Обе встречи состоятся 16 февраля.
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