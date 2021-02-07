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ЦСКА в серии буллитов одолел «Трактор»

ЦСКА в серии буллитов одолел «Трактор»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске и завершилась со счётом 3:2 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Решающий буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал Андрей Локтионов. По два очка в составе победителей набрали Иван Телегин (1+1) и Андрей Светлаков (1+1). Голкипер «армейцев» Александр Шарыченков отразил 2 броска.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Это четвёртая кряду победа столичного клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» дома встретится с магнитогорским «Металлургом», а ЦСКА в Москве — с подольским «Витязем». Обе встречи состоятся 16 февраля.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2021, воскресенье. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
Б
ЦСКА
Москва
1:0 Пилут (Основин, Вилл) – 14:54' (5x5)   2:0 Бывальцев (Основин, Карпухин) – 19:33' (5x5)   2:1 Телегин (Светлаков) – 29:07' (5x5)   2:2 Светлаков (Телегин, Соркин) – 43:25' (5x5)   2:3 Локтионов – 65:00' (ПБ)
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