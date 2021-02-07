Коньков: с точки зрения природных талантов наш хоккей по-прежнему один из лучших в мире

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился мнением об игре молодёжной сборной России на МЧМ-2021.
«Примерно месяц назад делал разбор матча молодёжного чемпионата мира Россия — Канада. Так вот по качеству передач, их быстроте и интенсивности, выраженности бросков мы на порядок уступили «кленовым листьям». А ещё бросилось в глаза, что молодые россияне проиграли в движении, не были готовы к предложенным соперником скоростям, прессингу, давлению.
Раньше наши хоккеисты не проигрывали «конёк»? Да, но теперь у нас резервы как раз в индивидуальной и базовой подготовке игроков. Нельзя научиться бросать, выполняя на тренировке по восемь-десять бросков. То же самое касается передач, катания и так далее. В решающих матчах молодёжного чемпионата мира в этом убедились.
Всё ли в России так плохо? Нет, этого не говорил. Наоборот, с точки зрения природных талантов наш хоккей по-прежнему один из лучших в мире. Но для реализации этих талантов нужна кропотливая индивидуальная работа, тонкая подводка», — приводит слова Конькова Russia-Hockey.ru.
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