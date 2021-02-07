Сын Сергея Мозякина дебютировал за «Металлург», сыграв с отцом в одном звене

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл казахстанский «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

В составе «Магнитки» дебютировал нападающий Андрей Мозякин. Отец и сын Мозякины впервые вместе сыграли за «Металлург» в матче КХЛ. Мозякин-младший провёл на льду 1 минуту 3 секунды и не отметился результативными действиями.

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Это 10-я кряду победа магнитогорского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 14 февраля дома встретится с финским «Йокеритом», а «Барыс» 16 февраля в Нур-Султане — с омским «Авангардом».