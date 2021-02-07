«Витязь» обыграл «Куньлунь». Команды забросили 9 шайб

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ подольский «Витязь» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Арена-Мытищи» в Подмосковье и завершилась со счётом 5:4 (1:1, 3:2, 1:1) в пользу подопечных Михаила Кравеца.

Это десятое кряду поражение китайского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 11 февраля в гостях встретится с финским «Йокеритом», а «Витязь» 16 февраля в Москве — с ЦСКА.