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«Витязь» обыграл «Куньлунь». Команды забросили 9 шайб

«Витязь» обыграл «Куньлунь». Команды забросили 9 шайб
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ подольский «Витязь» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Арена-Мытищи» в Подмосковье и завершилась со счётом 5:4 (1:1, 3:2, 1:1) в пользу подопечных Михаила Кравеца.

Это десятое кряду поражение китайского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 11 февраля в гостях встретится с финским «Йокеритом», а «Витязь» 16 февраля в Москве — с ЦСКА.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 5
Витязь
Московская область
0:1 Дэнфорт (Ержабек, Теденбю) – 15:33' (5x5)   1:1 Коллинз (Верек) – 16:46' (5x5)   1:2 Теденбю (Хультстрём, Дэнфорт) – 20:43' (5x4)   1:3 Дэнфорт (Дергачёв, Даугавиньш) – 24:44' (5x4)   2:3 Лещенко – 34:41' (5x5)   3:3 Баканов (Спроул) – 35:18' (5x5)   3:4 Ержабек (Моисеев, Пыленков) – 37:05' (5x4)   3:5 Теденбю (Дэнфорт) – 42:21' (5x5)   4:5 Баканов (Лещенко) – 48:59' (5x5)
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