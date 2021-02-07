Московское «Динамо» уверенно обыграло «Северсталь», забросив 5 шайб

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Северсталь». Встреча проходила в Ледовом дворце в Череповце и завершилась со счётом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) в пользу подопечных Владимира Крикунова.
По два очка в составе победителей набрали Вадим Шипачёв (1+1), Дмитрий Яшкин (1+1) и Владислав Ефремов (1+1). Голкипер «Динамо» Эмиль Гарипов отразил 16 бросков. У «Северстали» шайбы забросили Игорь Гераськин и Владислав Кодола.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия череповецкого клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 9 февраля в гостях встретится с финским «Йокеритом», а «Динамо» 16 февраля в Минске — с местными динамовцами.
- 7 февраля 2021
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