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Московское «Динамо» уверенно обыграло «Северсталь», забросив 5 шайб

Московское «Динамо» уверенно обыграло «Северсталь», забросив 5 шайб
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Северсталь». Встреча проходила в Ледовом дворце в Череповце и завершилась со счётом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

По два очка в составе победителей набрали Вадим Шипачёв (1+1), Дмитрий Яшкин (1+1) и Владислав Ефремов (1+1). Голкипер «Динамо» Эмиль Гарипов отразил 16 бросков. У «Северстали» шайбы забросили Игорь Гераськин и Владислав Кодола.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия череповецкого клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 9 февраля в гостях встретится с финским «Йокеритом», а «Динамо» 16 февраля в Минске — с местными динамовцами.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2021, воскресенье. 17:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Брызгалов (Григорьев, Шипов) – 12:14' (5x5)   1:1 Гераськин – 25:12' (5x5)   1:2 Шипачёв (Яшкин) – 30:40' (5x5)   1:3 Ефремов (Сергеев, Муранов) – 35:56' (5x5)   1:4 Яшкин (Шипачёв, Чайковски) – 41:17' (5x4)   2:4 Кодола (Вовченко, Кудако) – 47:14' (5x5)   2:5 Зайцев (Ефремов, Кагарлицкий) – 59:37' (en)
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