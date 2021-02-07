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Буцаев: считаю, что «Нефтехимик» сегодня выглядел симпатично

Буцаев: считаю, что «Нефтехимик» сегодня выглядел симпатично
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (2:3).

«Команду хозяев с победой, но считаю, что сегодня мы выглядели очень симпатично. Но, к сожалению, подвела нас реализация. Мы создали достаточно моментов, но не использовали их. Здорово сыграли в меньшинстве, боролись до конца, какие-то претензии трудно ребятам предъявить», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Это шестое кряду поражение нижнекамского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 9 февраля дома встретится с рижским «Динамо», а «Нефтехимик» 16 февраля в Новосибирске — с местной «Сибирью».

«Нефтехимик» потерпел шестое поражение кряду, уступив «Авангарду»
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