Буцаев: считаю, что «Нефтехимик» сегодня выглядел симпатично
Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (2:3).
«Команду хозяев с победой, но считаю, что сегодня мы выглядели очень симпатично. Но, к сожалению, подвела нас реализация. Мы создали достаточно моментов, но не использовали их. Здорово сыграли в меньшинстве, боролись до конца, какие-то претензии трудно ребятам предъявить», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Это шестое кряду поражение нижнекамского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 9 февраля дома встретится с рижским «Динамо», а «Нефтехимик» 16 февраля в Новосибирске — с местной «Сибирью».
«Нефтехимик» потерпел шестое поражение кряду, уступив «Авангарду»
Рекомендуем вам
- 7 февраля 2021
-
19:44
-
19:41
-
19:37
-
19:25
-
19:23
-
19:22
-
19:14
-
19:08
-
18:58
-
18:48
-
17:59
-
17:50
-
17:47
-
17:38
-
17:15
-
17:07
-
16:41
-
16:33
-
15:30
-
14:59
-
14:26
-
14:15
-
13:42
-
13:15
-
12:40
-
12:15
-
11:46
-
11:30
-
11:14
-
10:55
-
10:16
-
10:00
-
09:35
-
09:13
-
09:01
Партнерский контент
Рекомендуем вам