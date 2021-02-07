Воробьёв: решение о дебюте Андрея Мозякина за «Металлург» было принято ещё с лета
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал дебют нападающего Андрея Мозякина за магнитогорский клуб.
«Решение о дебюте Андрея Мозякина было принято ещё с лета. В силу ситуации, когда все болели, Андрей тоже заболел — никак не получалось. А так, это красивый жест от клуба, от организации для Сергея и для Андрея. У «Лисов» такая ситуация, что нужны очки. Скорее мы будем отдавать туда ребят, а не привлекать к нам», — приводит слова Воробьёва пресс-служба КХЛ.
Андрей Мозякин дебютировал за «Металлург» в матче с «Барысом» (3:2). Отец и сын Мозякины впервые вместе сыграли за «Металлург» в матче КХЛ. Мозякин-младший провёл на льду 1 минуту 3 секунды и не отметился результативными действиями.
Сын Сергея Мозякина дебютировал за «Металлург», сыграв с отцом в одном звене
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