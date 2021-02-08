Кулёмин — об игре Мозякиных: моему сыну только 12 лет, поэтому придётся потерпеть

Нападающий «Металлурга» Николай Кулёмин подвёл итоги встречи с «Барысом» (3:2).



«К ротации я отношусь спокойно, тренеры пробуют разные сочетания перед плей-офф, это нормально. Много эмоций было потрачено на матч с «Ак Барсом», наверное, поэтому мы не сразу включились в игру. Но во втором, третьем периоде втянулись, и всё сложилось.



Как мы поддержали молодого Андрея Мозякина? Он не первый раз попал в команду, тренировался с нами раньше, все его знают. Были шутки, конечно, не без этого. Но я очень рад за Сергея, это очень знаковый момент. Не у каждого такого бывает, это очень здорово! Хотел бы я сыграть с сыном? Конечно же да. Но ему только 12 лет, поэтому придётся потерпеть», — приводит слова Кулёмина пресс-служба КХЛ.

«Металлург» одержал 10-ю победу кряду, переиграв «Барыс»