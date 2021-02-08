Виньо — о возвращении Кутюрье: Шон — надёжный лидер «Флайерз», нам нужно, чтобы он играл

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Ален Виньо прокомментировал итоги матча с клубом «Вашингтон Кэпиталз» (7:4), а также отметил игру нападающего Шона Кутюрье, вернувшегося после травмы.
«Нет сомнений в том, что Кутюрье играет важную роль, и он хотел сыграть сегодня. Он показал мне большой палец вверх после разминки после разговора с директором по медицинскому обслуживанию Джимом Маккроссином. Поэтому я поговорил о том, чтобы вводить его постепенно… в конце концов я просто решил играть с ним всё больше и больше.
Есть причина, по которой его считают одним из лучших центровых лиги с умением бросать с обеих рук, и это потому, что он все эти вещи делает правильно. Его возвращение в наш состав — это здорово для нашей команды, отлично для наших игроков. Он надёжный лидер, и нам нужно, чтобы он играл», — приводит слова Виньо пресс-служба НХЛ.
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