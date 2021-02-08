Матч «Вашингтон» — «Филадельфия» мог быть отменён

Встреча регулярного чемпионата НХЛ между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфия Флайерз», которая состоялась вчера, 7 февраля, могла быть отменена, сообщает официальный сайт лиги.



Накануне матча «лётчики» внесли в карантинный протокол защитника Трэвиса Санхайма, из-за чего в срочном порядке остальным хоккеистам пришлось проходить тесты на коронавирус. Положительных результатов зафиксировано не было, и лига приняла решение провести встречу.



Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» обыграл «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) и завершилась со счётом 7:4 (1:2, 3:2, 3:0) в пользу подопечных Алена Виньо.

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