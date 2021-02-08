Алексеев: до предложения о переходе с «Салаватом» разговаривал всего один раз

Защитник «Салавата Юлаева» Александр Алексеев прокомментировал переход в уфимскую команду.



«Насколько неожиданным оказалось предложение, поступившее от Уфы перед сезоном? На самом деле я был очень удивлён. Наверное, один раз всего с «Салаватом Юлаевым» разговаривал. Это было ещё тогда, когда они выкупили мои права из Новокузнецка в 2017 году. Мы взвесили все плюсы и минусы с агентом и приняли решение. Сейчас абсолютно не о чем жалеть, всё классно получается.



Тренеры сначала присматривались ко мне: где-то поменьше давали времени играть, где-то побольше, выходил не во всех ситуациях. Достаточно быстро привык, потом стали больше доверять. Что бросилось в глаза? Более мастеровитый хоккей. Игроки могут взять на себя ответственность: где-то обыграть, сами пойти вперёд. На самом деле был удивлён уровнем некоторых ребят в передачах, как они подкидки отдают — просто супер! Тот же Сакари Маннинен с «Барысом» отдал мне настолько классную подкидку, что мне оставалось только забить», — приводит слова Алексеева пресс-служба КХЛ.

«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и обыграл «Барыс» благодаря шайбе Алексеева в овертайме