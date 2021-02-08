Ларионов: сборная России хочет вернуть то, что потеряла в прошлом году

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов рассказал о целях на ближайший Евротур и ЧМ U18.



«Необычный сезон. На МЧМ первый раз в истории я получил возможность выбрать состав практически без просмотра большого числа кандидатов сборной в Северной Америке, такого раньше не было. На это можно сослаться, но в дальнейшей работе при выборе кандидатов мы ждём, как повернутся события с пандемией, ничего непонятно с международным календарём.



Поездка в Мичиган на чемпионат мира U18 важна, посмотрим игроков, есть много ярких ребят. С Альбертом Лещёвым, Володей Филатовым, Сашей Бойковым мы посмотрим новых людей. Полученный опыт позволит нам сделать боеспособный коллектив. Будем проповедовать быстрый хоккей, активный отбор, активную оборону. Важно доносить это до ребят, чтобы опережать любого соперника на ход-два вперёд. Мы хотим вернуть то, что потеряли в прошлом году», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сборная России объявила состав на третий этап Евротура