Курбатов — о первом голе в КХЛ: у меня с плеч упал не просто груз, а целая гора

Нападающий «Сочи» Владислав Курбатов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:4).
«Обидное поражение. Что тут сказать… Проиграли матч буквально за несколько минут. Хотя, не могу сказать, что игра была плохая с нашей стороны. Мы создавали достаточно много моментов, просто не хватило, наверное, опыта.
Несмотря на проигранный матч, наверняка стоит поздравить меня с первой шайбой в КХЛ? Да, спасибо большое. У меня с плеч упал не просто груз, а целая гора. Шайбу, конечно, забрал. Удачно получилось перехватить её и удержать в меньшинстве. Особо комментировать нечего.
Где мы ищем для себя мотивацию, чтобы играть в оставшихся матчах? На самом деле, да, можно сказать, что сезон доигрываем. Но мотивацию нам искать не надо. Все ребята молоды и заряжены, бьются за место в составе на следующий сезон. Надо делать себе имя здесь и сейчас, чтобы в следующем сезоне было от чего отталкиваться. Сейчас руки опускать никак нельзя», — приводит слова Курбатова пресс-служба клуба.
- 8 февраля 2021
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