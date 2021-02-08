В составе сборной России на третий этап Евротура произошли две замены

В составе сборной России на третий этап Евротура — Шведские игры произошли две замены, сообщает пресс-служба ФХР в «Твиттере».
Вместо нападающего «Локомотива» Артура Каюмова в расположение национальной команды вызван форвард «Сочи» Герман Рубцов, а нападающего «Ак Барса» Артёма Галимова заменит Данила Моисеев из подольского «Витязя».
Состав сборной России:
Голкиперы: Александр Самонов, Ярослав Аскаров (оба – СКА), Даниил Тарасов («Салават Юлаев»).
Защитники: Шакир Мухамадуллин, Александр Алексеев (оба – «Салават Юлаев»), Даниил Журавлёв («Ак Барс»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Даниил Пыленков («Витязь»), Артём Минулин («Металлург»), Кирилл Кирсанов (СКА), Сергей Зборовский («Автомобилист»), Семён Чистяков («Авангард»), Марсель Ибрагимов (ЦСКА).
Нападающие: Иван Чехович, Дамир Жафяров (оба — «Торпедо»), Павел Красковский, Николай Коваленко (оба – «Локомотив»), Марат Хуснутдинов, Максим Грошев, Василий Подколзин, Никита Чибриков (все – СКА), Виталий Кравцов («Трактор»), Герман Рубцов, Сергей Шмелёв (оба — «Сочи»), Захар Бардаков, Данила Моисеев (оба — «Витязь»), Владимир Бутузов («Амур»), Максим Соркин (ЦСКА).
- 8 февраля 2021
-
18:27
-
18:00
-
17:40
-
17:35
-
17:28
-
16:53
-
16:34
-
16:05
-
16:02
-
15:59
-
15:48
-
15:45
-
15:41
-
15:39
-
15:36
-
15:30
-
15:27
-
15:23
-
15:10
-
15:06
-
14:56
-
14:38
-
13:29
-
12:55
-
12:15
-
11:57
-
11:37
-
11:06
-
10:50
-
10:16
-
09:37
-
09:20
-
09:15
-
09:07
-
09:00