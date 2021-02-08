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В составе сборной России на третий этап Евротура произошли две замены

В составе сборной России на третий этап Евротура — Шведские игры произошли две замены, сообщает пресс-служба ФХР в «Твиттере».

Вместо нападающего «Локомотива» Артура Каюмова в расположение национальной команды вызван форвард «Сочи» Герман Рубцов, а нападающего «Ак Барса» Артёма Галимова заменит Данила Моисеев из подольского «Витязя».

Состав сборной России:

Голкиперы: Александр Самонов, Ярослав Аскаров (оба – СКА), Даниил Тарасов («Салават Юлаев»).

Защитники: Шакир Мухамадуллин, Александр Алексеев (оба – «Салават Юлаев»), Даниил Журавлёв («Ак Барс»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Даниил Пыленков («Витязь»), Артём Минулин («Металлург»), Кирилл Кирсанов (СКА), Сергей Зборовский («Автомобилист»), Семён Чистяков («Авангард»), Марсель Ибрагимов (ЦСКА).

Нападающие: Иван Чехович, Дамир Жафяров (оба — «Торпедо»), Павел Красковский, Николай Коваленко (оба – «Локомотив»), Марат Хуснутдинов, Максим Грошев, Василий Подколзин, Никита Чибриков (все – СКА), Виталий Кравцов («Трактор»), Герман Рубцов, Сергей Шмелёв (оба — «Сочи»), Захар Бардаков, Данила Моисеев (оба — «Витязь»), Владимир Бутузов («Амур»), Максим Соркин (ЦСКА).