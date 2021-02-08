Александр Барабанов вернулся в состав «Торонто» на матч с «Ванкувером»

Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Александр Барабанов вернулся в основной состав канадского клуба, сообщает журналист TSN Кристен Шилтон в своём «твиттере».

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Перед матчем с «Ванкувер Кэнакс» россиянин тренировался в четвёртой тройке с Джейсоном Спеццой и Трэвисом Бойдом. Во втором звене «Торонто» работал 41-летний форвард Джо Торнтон, который 21 января сломал ребро в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (1:3).

В нынешнем регулярном чемпионате Барабанов провёл 6 матчей и не набрал очков при показателе полезности «-1». В среднем за матч он проводил на льду 5 минут 59 секунд.

Матч «Торонто Мэйпл Лифс» — «Ванкувер Кэнакс» состоится завтра, 9 февраля в Торонто. Начало встречи — в 3:00 мск.