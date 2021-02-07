Митчелл Марнер повторил достижение Матса Сундина в «Торонто»
В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился крупной победой хозяев льда со счётом 5:1.
Одним из главных героев матча стал нападающий «Торонто» Митчелл Марнер, оформивший ассистентский хет-трик. Канадский форвард вышел на четвёртое место в клубной истории по матчам с 3+ результативными передачами за встречу, повторив достижение Матса Сундина.
Статистика Митчелла Марнера в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021.
Клубный рекорд в этой номинации принадлежит канадскому нападающему Дэррилу Ситтлеру (36), второе место занимает шведский защитник Бёрье Сальминг (29), а топ-3 замыкает канадский форвард Даг Гилмор (24).
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