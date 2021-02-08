Кейн: Коллитон выстраивает в «Чикаго» культуру, где результаты приносят труд и старание

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн прокомментировал выступление американского клуба в регулярном чемпионате НХЛ.
«Не представляете, насколько приятно смотреть, как готовы трудиться наши молодые ребята. Джереми Коллитон выстраивает культуру, где результаты приносят труд и старание. Мы все стараемся не уступать без борьбы ни одной шайбы. Даже я сам чувствую, что прибавил в этом компоненте», — приводит слова Кейна пресс-служба НХЛ.
В 986 матчах Кейн набрал 1039 (395+644) очков, что является седьмым результатом в истории НХЛ среди американских хоккеистов. Обладателем национального рекорда является американский хоккеист канадского прохождения Бретт Халл (1391), второе место занимает Майк Модано (1374), топ-3 замыкает Фил Хаусли (1232). Впереди Кейна располагаются также Джереми Рёник (1216), Кит Ткачук (1065) и Джо Маллен (1063).
- 8 февраля 2021
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