Антон Худобин признался, что проспал тренировку «Далласа» перед матчем с «Чикаго»

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин признался, что 6 февраля проспал тренировку своей команды. Из-за этого главный тренер Рик Боунесс отстранил его от участия в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс» (1:2 ОТ).

«Боунесс должен был принять это решение, потому что это командное правило. Ничего серьёзного не произошло. Я поговорил с тренерами, всё улажено», — приводит слова Худобина журналист Тейлор Бэрд в «Твиттере».

Напомним, Антон появился на льду, когда основное занятие уже закончилось. В отсутствие Худобина стартовым голкипером «звёзд» был американский вратарь Джейк Эттингер. Обязанности второго вратаря исполнял Лэндон Боу.

В нынешнем сезоне 34-летний Худобин принял участие в шести матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых одержал три победы при коэффициенте надёжности 2,51 и проценте отражённых бросков 90,8.