Луонго: Брэди выигрывает свой седьмой перстень в 43 года, а я с трудом могу надеть носки

Бывший вратарь «Флориды Пантерз» Роберто Луонго отреагировал на победу «Тампа-Бэй Бакканирс» и квотербека команды Тома Брэди в Супербоуле. «Тампа» на своём поле обыграла «Канзас-Сити Чифс» (31:9), став победителем 55-го Супербоула, а Брэди завоевал свой седьмой чемпионский перстень.

«Тома Брэди выигрывает свой седьмой перстень в 43 года, а я с трудом могу надеть носки», – написал Луонго в своём «твиттере».

Брэди является абсолютным рекордсменом в истории по количеству чемпионских перстней. Предыдущие шесть титулов 43-летний квотербек завоевал в составе «Нью-Инглэнд Пэтриотс», за которых выступал 19 лет. В 2019 году Брэди на правах свободного агента перешёл в «Бакканирс» и с первой попытки стал чемпионом вместе с новой командой.