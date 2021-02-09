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Гудбрансон и Кассиан провели яркий бой в начале встречи «Оттава» — «Эдмонтон»

Гудбрансон и Кассиан провели яркий бой в начале встречи «Оттава» — «Эдмонтон»
Хоккей / НХЛ 0
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В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Оттава Сенаторз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». Идёт 1-й период, счёт в матче не открыт – 0:0.

Уже на 2-й минуте встречи, сразу после произведённого вбрасывания в зоне хозяев площадки, защитник «Оттавы» Эрик Гудбрансон и форвард «Эдмонтона» Зак Кассиан сбросили перчатки и провели яркий кулачный поединок.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в «Твиттере» Sportsnet.

Напомним, что первая встреча в текущем сезоне, которая проходила в Эдмонтоне, завершилась победой «Ойлерз» со счётом 8:5.

«Эдмонтон Ойлерз» с 12 очками в 13 играх занимает 4-е место в турнирной таблице Северного дивизиона НХЛ, «Оттава Сенаторз» (5) – на последнем, 7-м, месте.

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