Фридман: «Оттава» стремится обменять Степана. Игрок хочет быть ближе к семье

«Оттава Сенаторз» намерен обменять форварда Дерека Степана, утверждает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

«Не думаю, что проблема в его результативности. Это связано с семейными делами. Он находится далеко от семьи. Думаю, «Сенс» хотят приблизить его к ней», – сказал Фридман.

Американский форвард перешёл в «Оттаву Сенаторз» в декабре 2020 года. В 11 матчах этого сезона 30-летний нападающий набрал 4 (1+3) очка. Примечательно, что на протяжении всей в карьеры в НХЛ, будучи игроком «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Аризоны Койотс», игрок выступал под привычным 21-м номером.

В «Оттаве» форвард оставил 21-й номер Логану Брауну и стал выступать в форме с 15-м номером, который на тот момент был свободен. Однако после 10 матчей на старте нынешнего сезона НХЛ Степан на фарт решил, что вновь будет играть под 21-м номером.