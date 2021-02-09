«Айлендерс» обыграли «Рейнджерс», у Варламова 30 сейвов

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кейси Сизикас и Мэтт Мартин. Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов совершил 30 сейвов из 30 бросков по воротам.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин за 18.34 на площадке сделал три броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1». Другой нападающий Павел Бучневич за 19.22 на льду совершил два броска, его показатель полезности составил «0». Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 28 из 30 бросков. Другой вратарь Александр Георгиев на лёд не выходил.

В следующем матче 12 февраля «Айлендерс» примут «Питтсбург Пингвинз», а «Рейнджерс» 11 и 13 февраля дома сыграют с «Бостон Брюинз».