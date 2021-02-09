«Тампа» победила «Нэшвилл», у Сергачёва голевая передача

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:1.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Энтони Чирелли (2), Блейк Коулман и Стивен Стэмкос. Российский защитник Михаил Сергачёв за 19.17 на площадке записал на свой счёт голевую передачу. Форвард Александр Волков провёл на льду 8.58 и не отметился результативными действиями.

За «Нэшвилл» единственный гол забил Данте Фаббро. Российский нападающий Яков Тренин за 9.44 на площадке не совершил результативных действий.

Эта победа стала для «Лайтнинг» пятой подряд. В следующем матче 10 февраля команды вновь сыграют между собой, затем «Тампа» 12 и 14 февраля проведёт выездные встречи с «Флоридой Пантерз», а «Нэшвилл» в эти же дни примет «Детройт Ред Уингз».