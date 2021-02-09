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«Тампа» победила «Нэшвилл», у Сергачёва голевая передача

«Тампа» победила «Нэшвилл», у Сергачёва голевая передача
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:1.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Энтони Чирелли (2), Блейк Коулман и Стивен Стэмкос. Российский защитник Михаил Сергачёв за 19.17 на площадке записал на свой счёт голевую передачу. Форвард Александр Волков провёл на льду 8.58 и не отметился результативными действиями.

За «Нэшвилл» единственный гол забил Данте Фаббро. Российский нападающий Яков Тренин за 9.44 на площадке не совершил результативных действий.

Эта победа стала для «Лайтнинг» пятой подряд. В следующем матче 10 февраля команды вновь сыграют между собой, затем «Тампа» 12 и 14 февраля проведёт выездные встречи с «Флоридой Пантерз», а «Нэшвилл» в эти же дни примет «Детройт Ред Уингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2021, вторник. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чирелли (Киллорн, Чернак) – 09:07' (5x5)   0:2 Чирелли (Сергачёв, Марун) – 33:02' (5x4)   1:2 Фаббро (Дюшейн) – 51:08' (5x4)   1:3 Коулман – 58:22' (en)   1:4 Стэмкос (Пойнт) – 59:58' (en)
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