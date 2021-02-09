«Тампа» победила «Нэшвилл», у Сергачёва голевая передача

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:1.
В составе гостей заброшенными шайбами отметились Энтони Чирелли (2), Блейк Коулман и Стивен Стэмкос. Российский защитник Михаил Сергачёв за 19.17 на площадке записал на свой счёт голевую передачу. Форвард Александр Волков провёл на льду 8.58 и не отметился результативными действиями.
За «Нэшвилл» единственный гол забил Данте Фаббро. Российский нападающий Яков Тренин за 9.44 на площадке не совершил результативных действий.
Эта победа стала для «Лайтнинг» пятой подряд. В следующем матче 10 февраля команды вновь сыграют между собой, затем «Тампа» 12 и 14 февраля проведёт выездные встречи с «Флоридой Пантерз», а «Нэшвилл» в эти же дни примет «Детройт Ред Уингз».
- 9 февраля 2021
-
07:25
-
07:09
-
07:01
-
06:57
-
06:52
-
06:38
-
06:26
-
06:15
-
06:07
-
05:54
-
05:43
-
05:33
-
04:21
-
03:28
-
00:34
- 8 февраля 2021
-
23:51
-
23:23
-
23:14
-
22:54
-
22:32
-
21:54
-
21:39
-
21:23
-
20:56
-
20:43
-
19:45
-
19:30
-
19:08
-
18:27
-
18:00
-
17:40
-
17:35
-
17:28
-
16:53
-
16:34