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«Аризона» в серии буллитов одолела «Сент-Луис»

«Аризона» в серии буллитов одолела «Сент-Луис»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотс» на выезде в серии буллитов обыграл «Сент-Луис Блюз». Счёт встречи – 4:3.

Авторами заброшенных шайб в составе победителей стали Конор Гарланд, Кристиан Дворак (2) и Клейтон Келлер. Защитник Илья Любушкин провёл на площадке 15.05, его показатель полезности составил «-2».

У «Сент-Луиса» голы забили Райан О’Райлли (2) и Дэвид Перрон. Российский форвард Иван Барбашёв за 16.20 на льду отметился результативной передачей и заработал показатель полезности «+1».

Эта поражение стало для «Блюз» третьим подряд, а «Койотс» одержали в сезоне третью подряд победу. Следующие матчи 10 и 12 февраля «Сент-Луис» проведёт на выезде с «Миннесотой Уайлд», а «Аризона» в эти же дни сыграет гостевые матчи с «Колорадо Эвеланш».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2021, вторник. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 4
Б
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 О'Райлли (Перрон, Фолк) – 13:29' (5x4)   1:1 Гарланд (Келлер, Шмальц) – 21:48' (5x5)   2:1 Перрон (Барбашев, О'Райлли) – 28:11' (5x5)   2:2 Дворак (Шмальц, Чикран) – 31:36' (5x4)   3:2 О'Райлли (Макикерн) – 43:44' (5x5)   3:3 Келлер (Дворак, Чикран) – 59:59' (6x4)   3:4 Дворак – 65:00' (ПБ)
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