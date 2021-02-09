«Аризона» в серии буллитов одолела «Сент-Луис»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотс» на выезде в серии буллитов обыграл «Сент-Луис Блюз». Счёт встречи – 4:3.
Авторами заброшенных шайб в составе победителей стали Конор Гарланд, Кристиан Дворак (2) и Клейтон Келлер. Защитник Илья Любушкин провёл на площадке 15.05, его показатель полезности составил «-2».
У «Сент-Луиса» голы забили Райан О’Райлли (2) и Дэвид Перрон. Российский форвард Иван Барбашёв за 16.20 на льду отметился результативной передачей и заработал показатель полезности «+1».
Эта поражение стало для «Блюз» третьим подряд, а «Койотс» одержали в сезоне третью подряд победу. Следующие матчи 10 и 12 февраля «Сент-Луис» проведёт на выезде с «Миннесотой Уайлд», а «Аризона» в эти же дни сыграет гостевые матчи с «Колорадо Эвеланш».
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