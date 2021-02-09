Кучеров: правильно, что мы решили сделать операцию именно сейчас. Это был лучший вариант

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал о восстановлении после операции на бедре.
«Прошёл уже месяц с тех пор, как мне сделали операцию. Я чувствую себя намного лучше. Восстанавливаюсь потихоньку, работаю с физиотерапевтами. Каждый день хожу на массажи. В основном работаю на эту ногу. Закачиваю мышцы вокруг части бедра. Спустя пять недель я вижу, что прогресс очень хороший, и я всем доволен. Вообще считаю, правильно, что мы решили сделать операцию именно сейчас. Это был лучший вариант из всех возможных. Посмотрите, что вокруг происходит — пандемия, переносятся матчи разных команд. Всё немного скомкано. И я доволен, что мы пришли к такому решению. Это был верный шаг.
Травма? Это произошло ещё в плей-офф. Если точнее, у меня было несколько микроповреждений. Потом я приехал в Россию и особо эту травму не чувствовал. Потому что я не тренировался на льду и не было каких-то предпосылок, что у меня возникнут проблемы с бедром. Единственное, меня немного тревожил пах. Но я думал, это спустя время заживёт. Вернулся в Тампу, ходил на всякие массажи и иголки. Вроде бы пах прошёл, но заболело бедро. Там уже сделали снимки и обнаружили, что с бедром не всё в порядке. Тогда решили, что надо делать операцию», — цитирует Кучерова сайт «Матч ТВ».
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