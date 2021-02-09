Рон Хекстолл назначен генменеджером «Питтсбурга», Брайан Бурк — новый президент клуба

Новым генеральным менеджером «Питтсбург Пингвинз» назначен Рон Хекстолл, информирует официальный сайт «пингвинов». Напомним, этот пост стал вакантным после того, как в ходе нынешнего сезона Джим Рутерфорд покинул клуб.

Кроме того, американский клуб объявил о назначении Брайана Бурка президентом по хоккейным операциям. Ранее он занимал аналогичную должность в «Калгари Флэймз» (2013–2018). Под его руководством «Флэймз» дважды выходили в плей-офф НХЛ. В 2007 году он выиграл Кубок Стэнли в качестве генерального менеджера «Анахайм Дакс».

Хекстолл, известный в прошлом вратарь, отработал на должности генменеджера «Филадельфии Флайерз» четыре сезона (2014–2018), за которые команда дважды не смогла выйти в плей-офф и дважды доходила до финала Восточной конференции.