Бобровский: в НХЛ каждый день приносит тебе новый вызов. Хотел бы сохранить нынешний темп

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о своём состоянии после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (2:1).
«В НХЛ каждый день приносит тебе новый вызов. Много эмоций, много разных нюансов, потому что против тебя на лёд выходят лучшие хоккеисты. Если ты не готов психологически, то соперник получит преимущество, а тебе будет очень тяжело вернуть свою уверенность и свою игру. Я стараюсь быть готовым каждый день, фокусируюсь на каждом матче отдельно.
Стараюсь быть в хорошей форме, чтобы помочь своим партнёрам побеждать. Здорово, что удалось победить в таком плотном, упорном матче. Это придаст нам больше уверенности при игре в обороне. Я действительно давно не играл, поэтому было здорово снова выйти на лёд, увидеть шайбу. Я хотел бы сохранить свой нынешний темп, для нас это хорошая победа», — сказал Бобровский после матча.
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