Кенневилль: «Флориде» нужно, чтобы Бобровский и дальше играл на этом уровне

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль прокомментировал действия голкипера команды Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (2:1). Российский вратарь парировал 31 бросок из 32.
«Боб был очень хорош. Он здорово справился с трафиком около ворот, сыграл уверенно. Это хорошее возвращение для Сергея, мы нуждаемся в том, чтобы он и дальше продолжал действовать на этом уровне», — сказал Кенневилль.
Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте форвардом «Детройта» Филипом Задиной. К концу первого периода игрокам «Флориды» удалось восстановить равновесие в счёте – отличился Александер Веннберг. В середине второго периода Патрик Хёрнквист вывел хозяев вперёд – 2:1, став автором победной шайбы в этом матче.
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